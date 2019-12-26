Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Kanal İstanbul tartışmalarına değinen ve isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, "İBB Belediye Başkanlığını nasıl olduysa aldılar ama İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı. Şimdi çıkmış kanal gereksiz diyor. Bunun kararını vermek sana düşmez" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğalgaz arama konusu başka bir konudur. Bölgede faaliyet gösteriyoruz. Ülkemizin ve KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız. Türkiye'nin petrol ve gaz arama çalışmaları başladığında CHP buna da karşı çıktı. Karadeniz'de geldiler, Exxon orada sondaj çalışmaları yaptı, 200 milyon dolar harcadı, petrol çıkaramadı. Bunlar bundan bihaber. Ne yaparsanız yapın biz netice Allah'tan diyoruz, yola devam ediyoruz. Ana muhalefetin bu tavrı Yunan medyasına bolca malzeme verdi. Sadece ana muhalefet konusunda yerli ve milli olmayı başaramadık. İnşallah milletimizle onu da başaracağız.

"TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

İdlib'de rejimin saldırıları kalıcı barışı mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti. Biz yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Ortaya çıkan sonuçların bedelini herkes ödeyecektir dedik. Avrupa ülkelerinin de elinin taşın altına koyması gerekiyor.

Libya bizim ülkelerimizin deniz yetki alanlarımızın çakışması nedeniyle denizden de komşumuzdur. Merhum Kaddafi'nin döneminde bu adımları da atmıştık. Ömrü yetmemişti uygulamaya koyamadık. Şimdi meydanı boş buldular, esip savuruyorlar. Ne yaparsanız yapın, biz imzayı attık.

"TEZKEREYİ MECLİS'E GETİRECEĞİZ"

Soruyorlar dün de soruyorlar 'Asker gönderecek misiniz?', davet geldiği takdirde biz gideriz. Şuan da davet olduğu için biz icabet ederiz. Türkiye ve Libya arasında imzalanan bu mutabakat resmen devreye girmiştir. Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz.

Kanal İstanbul projesi anlık gelişen bir proje değildir. Bu projeyi seçim zamanında vatandaşlarımızın takdirine sunduk ve onay aldık. Projeyle ilgili çalışmalar yapılmış ve şuan ki halini almıştır. Kanal İstanbul projesi dünya çapında bir proje olacaktır. ÇED raporu tamamlandı.

"GEREKİRSE MİLLİ BÜTÇEDEN YAPARIZ"

Bu projenin kararı verilmiş, süreci başlamış ve belli bir aşamaya gelinmiştir. Yakın bir zamanda projenin ihalesi yapılacaktır. Bu projeyi, millete yük getirmeden yap-işlet-devret ile bu da olmadı milli bütçeden yapacağız.

"İSTANBUL BOĞAZI'NIN ALTERNATİFİ OLARAK PLANLIYORUZ"

Kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Projeye neden karşı çıktıklarının makul ve bilimsel nedenleri bulunmuyor. Bizi ve milleti ikna edersiniz, bu iş biter. Yap-işlet-devret ile bütçeden çıkan değil gelen bir para var. Kanal İstanbul'u İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin alternatifi olarak planlıyoruz.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNİ AK PARTİ KAZANDI"

İBB Belediye Başkanlığını nasıl olduysa aldılar ama İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı. Şimdi çıkmış kanal gereksiz diyor. Bunun kararını vermek sana düşmez, bu karar bize ve İBB Meclisi'ne aittir. Adımlarımızı attık, atıyoruz. Yola kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu işi inşallah yapacağız."