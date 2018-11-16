Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara'ya Yoğunlaşıp 20 İsim için Özel Anket Yaptırdı

AK Parti kurmayları, 81 ili kapsayan 700 sayfalık raporun ardından İstanbul ve Ankara'ya özel dosyayı da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. İki büyükşehir için geniş kapsamlı değerlendirmeleri içeren çalışmada aday olması muhtemel 10'ar isim yer aldı. Bu isimlerin aday olması halinde ne kadar oy alacağı da anketlerle ölçüldü.

İSTANBUL VE ANKARA'YA YOĞUNLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kurmayları Ankara ve İstanbul için özel bir çalışma yürütüyor. İki önemli şehrin yeniden kazanılması için AK Parti ince eleyip sık dokuyor. Türkiye'nin en büyük iki kentinde zafere ulaşmak isteyen AK Parti tüm alternatifleri değerlendiriyor.

AK Parti kurmayları tarafından 81 ili kapsayan 700 sayfalık raporun yanı sıra İstanbul ve Ankara için ek bir çalışma yürütüldü. İki büyükşehir için geniş kapsamlı değerlendirmeleri içeren rapor da Erdoğan'a sunuldu. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Ankara ve İstanbul raporlarında, iki şehir için aday olması muhtemel 10'ar isim yer aldı. AK Parti kaynakları tarafından gizli tutulan bu isimlerle ilgili olarak farklı anketler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İLÇELER DE ÇALIŞILIYOR

Yapılan çalışmalarda aday olması muhtemel isimlerin adaylığı durumunda kazanma şansları teker teker ele alındı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine ilçelerin etki oranları da hazırlanan bu çalışmada yer aldı. Ankara'nın 25, İstanbul'un 39 ilçesinin oylarının kent geneline nasıl yansıdığı da rakamlarla ortaya konuldu. İlçelerdeki mevcut belediye başkanlarının performansı ve durumu, muhalefetin elinde olan belediyelerde vatandaşın memnuniyet oranı da teker teker değerlendirildi.

TEMAYÜL BEKLENİYOR

Bu ilk tur çalışmalar, hafta sonu gerçekleşecek olan mülakatlar sonrasında yeniden ele alınacak. Aday adayı sayısı azaltılarak, sandıktan en yüksek başarıyı elde edeceğine inanılan isimler AK Parti'nin adayı olarak açıklanacak.

BAŞVURULAR BUGÜN SON ERİYOR

Öte yandan, AK Parti'de, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları bugün sona eriyor. Gözler pazar günü ilk kez elektronik ortamda yapılacak temayül yoklamasına çevrildi. Hem zamandan hem de kağıttan tasarruf sağlanması planlanan e-temayül ile 160 bin teşkilat üyesi oy kullanacak.

NASIL OY KULLANILACAK

Pazar günü yapılacak temayül yoklaması için AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı oy kullanımını bilmeyen delegeler için özel afiş ve video hazırladı. Hazırlanan afişte nasıl oy kullanılacağı tek tek anlatılıyor. Oy kullanacak olan üye öncelikle kimliğini verip manyetik kartını görevliden alacak. Ardından manyetik kartını e-okuyucunun üzerine 4 saniye tutacak. Ekrana anket formu gelecek. Formun doldurulmasının ardından 'evet' butonuna basılarak anket tamamlanacak. Üye manyetik kartını görevliye teslim ettikten sonra kimliğini geri alacak. Genel Merkez, nasıl kullanılacağına dair bir video da hazırladı. Üyelerin oy kullanılacağı yerde bu videolar dönecek. Ayrıca oy kullanacak herkesin telefonuna videolar gönderilecek.