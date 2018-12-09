Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstediği Belediyeye İstediği Ödeneği Gönderecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çok önemli bir yetki daha verildi. Cumhurbaşkanı bütçeden, dilediği partinin belediyesine dilediği kadar para aktarabilecek. Bu konuda sınırsız yetkiyi düzenleyen madde, torba yasaya konuldu. Düzenlemeye üç muhalefet partisinden sert itirazlar geldi.

İLLER BANKASI YETKİLİ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti oylarıyla kabul edilen ve TBMM Genel Kurulu'na gönderilen torba teklifin 48'inci maddesiyle, belediyelere bütçeden yapılan kaynak aktarım yöntemlerine yeni bir kalem daha ekleniyor. Mevcut düzenlemeye göre, belediyelere nüfus yoğunluğu ve gelişmişlik endeksine göre bütçenin vergi gelirlerinden kaynak aktarılıyor. Bu aktarımda nüfus yoğunluğu yüzde 80, il veya ilçenin gelişmişlik endeksindeki yeri yüzde 20 ağırlıkla etkili oluyor. Ayrıca il ve ilçelerin yüzölçümü, konut ve işyeri sayısı, altyapının durumu gibi değişkenler de dikkate alınıyor. Kaynak İller Bankası'na (İlbank) aktarılıyor ve İlbank bu ödeneğin yüzde 65'ini eşit şekilde, yüzde 35'ini ise nüfus esasına göre 2 taksitle belediyelere gönderiyor.

YENİ MADDE EKLENDİ

Sözcü'nün haberine göre, yasaya eklenen yeni maddeyle ise belediyelere ikinci bir yolla daha bütçeden kaynak aktarılmasının önü açılıyor. Ancak bu aktarımda nüfus ve gelişmişlik gibi kriterler değil, Cumhurbaşkanının tercihi esas alınacak. Yeni madde ile yasaya ''Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir" hükmü konuldu. Madde TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse, Cumhurbaşkanı, hangi belediyeye ilave kaynak aktarılacağına tek başına karar verecek.

Gülizar Emecan

MUHALEFET TEPKİLİ

Cumhurbaşkanı'na yetki veren maddeye muhalefetten tepki geldi. CHP Milletvekili Gülizar Emecan, AKP'nin torba teklifi seçim öncesi AK Partili belediyelere fazladan kaynak aktarabilmek için getirdiğini söyledi. Seçimlere 4 ay kala Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki verilmesinin kritik anlam taşıdığını belirtti. Emecan, adaletsizliğin en net örneğinin de metro ihalelerinin Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmesinde sadece AK Partili belediyelerin tercih edilmesinde, İzmir ve Eskişehir'in dışarıda bırakılmasında yaşandığını belirtti. CHP'li Mehmet Bekaroğlu da bir partinin genel başkanına böyle bir yetkinin verilmesinin kaygıları artırdığını ifade etti. AK Partili milletvekilleri dağıtımın partilere göre değil hakkaniyet içinde yapılacağını ileri sürdü.