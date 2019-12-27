Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır' - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Hereke ilçesinde halka hitap etti.

27.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nin Hereke ilçesinde halka hitap etti.
(3)
"Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal 'la ilgili yapıyorlar."
"Maalesef aynı tavrı bugün ön gösterim araçlarını tanıttığımız Türkiye'nin otomobiliyle ilgili de sergilediler. CHP'ye müzahir yayın organları, projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden kimi zaman fanını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler."
"İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Kocaeli, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:20   Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Haber
20:20   "Gitme Ey Yolcu" oyunu Beyoğlu'nda gençlerle buluştu - Haber
20:19   Saman ve silaj fiyatındaki artış besicileri zora soktu - Haber
20:18   Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Haber
20:18   AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner... - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
19:34   Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
27.12.2019 20:22:44