Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Harbi veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Türkiye yeni bir İstiklal Harbi verdiğini belirten Erdoğan, "Hamdolsun zafere doğru adım adım yürüyor. Densizlik düzeyindeki söz ve davranışlarla ilgili arkadaşlar gerekli cevabı veriyor." dedi.

Dış güçlerin yıllarca bizi kendi içimize hapsedip kavga ettirerek medeniyet misyonumuzdan uzak tuttuklarını da belirten Erdoğan, "Biz ülkemizi bu kısır döngüden kurtardık. İspanya'daki Yahudilerden Afrika'daki mazlumlara başı dara düşen buraya sığınmıştır. Türk bu coğrafyada bir medeniyetin adıdır." diye konuştu.

ÜLKEMİZ ALEYHİNE 700 EYLEM GERÇEKLEŞTİ

Barış Pınarı Harekatı başladığından beri yurt dışından bilhassa da Avrupa'da terör örgütü mensupları tarafından ülkemiz aleyhine 700'e yakın eylem gerçekleştirdiğini de belirten Erdoğan, "Çoğu bizimle NATO'da beraberler, bunların çoğu şu anda müzakerecisi olduğumuz AB'de bizim muhattabımız. Bütün bunlara rağmen bu eylemler bunların ülkelerinde üstelik de bunların polislerinin nezaretinde düzenleniyor. Buradan bir kez daha terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum; yanlış yapıyorsunuz. Terör yılanı eninde sonunda dönüp sizi de ısıracaktır.

İsimlerini bildirdiğimiz teröristler konusunda hiçbir işlem yapmadığınızı da biliyoruz. Şimdi de kendi vatandaşınız teröristleri almamak için kıvranıyorsunuz. Siz sadece sivilleri katletmeyi bilirsiniz. Desteklediğiniz teröristlerin elinde masumların kanı var. Terör balonu bir gün patladığında pislikler etrafınıza acı olarak bulaşacak. Terörle mücadele konusunda inşallah yakın dönemde yeni müjdelerimiz olacak. Bunlar sporcularımızın selamından korkacak kadar zavallı." dedi.