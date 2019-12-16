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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

16.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:34Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla 'nin kentine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cenevre'ye geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Cenevre, İsviçre, Güncel

Kaynak: AA

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