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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu için başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebileceğini, neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ettiğini bildirdi.

17.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:08Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu için başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebileceğini, neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ettiğini bildirdi.
Erdoğan, BM Cenevre Ofisi çıkışında bir gazetecinin foruma ilişkin sorusu üzerine, "Başarılı bir çalışma oldu diyebilirim. Neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruya karşılık da Erdoğan, "Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Putin ile yaptığım görüşme Libya, Suriye, bu konularda." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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