Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde İsviçre'yi;

15.12.2019 01:40 | Son Güncelleme: 15.12.2019 01:45Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde 'yi; müteakiben, Başbakanı Mahathir Muhammed'in davetine icabetle, 18-19 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek olan Kuala Lumpur Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Malezya'yı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde İsviçre'yi; müteakiben, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in davetine icabetle, 18-19 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek olan Kuala Lumpur Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Malezya'yı ziyaret edecek.

"Türkiye bu vesileyle geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek nitelikteki iyi uygulamalarını bir kez daha tüm dünyanın dikkatine getirecektir"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsviçre ziyaretinde katılacağı Küresel Mülteci Forumu'nun ilk toplantısına ilişkin olarak, "Küresel Mülteci Forumu, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın uygulanmasının takip edileceği temel platformdur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Foruma, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine, Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla birlikte eş-başkanlık yapacaklardır. İsviçre ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ev sahipliğinde icra edilecek Forum'a pek çok ülke üst düzeyde katılım sağlayacak olup, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve mülteciler gibi çok sayıda paydaşın da katılmaları planlanmıştır. Paydaşların Forum'da, mültecilere ve evsahibi ülkelere yönelik taahhütlerini açıklamaları beklenmektedir. Türkiye bu vesileyle geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek nitelikteki iyi uygulamalarını bir kez daha tüm dünyanın dikkatine getirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Forum marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de söz konusudur" ifadeleri yer aldı.

Kuala Lumpur Zirvesi

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya ziyaretinde katılacağı Kuala Lumpur Zirvesi'ne ilişkin olarak ise şu ifadelere yer verildi:

"Kuala Lumpur Zirvesi'nin gündemini ise İslam Alemi'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar teşkil etmektedir. Bağımsızlık, kalkınma, iyi yönetişim, kültür ve kimlik, adalet ve özgürlük temaları çerçevesinde tatbik edilecek Zirve programı kapsamında liderler ayrıca 'Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar' konulu yuvarlak masa toplantısında görüş alışverişinde bulunacaklardır. Türkiye'nin ve evsahibi Malezya'nın yanısıra Katar, İran, Pakistan ve Endonezya'nın katılacağı Zirve marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Malezya Kralı ve Başbakanı başta olmak üzere, Zirve'ye katılması öngörülen diğer muhataplarıyla temaslarda bulunmaları beklenmektedir." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, İsviçre, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

01:45 Park halindeki otomobil alev topuna döndü - Haberler
01:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek - Haberler
01:15 Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu - Haberler
01:14 SAMDOB, "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini ilk kez sahneledi - Haberler
00:56 Seyir halinde alev alan araç hurdaya döndü - Haberler
00:43 CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda "Las Tesis" eylemi - Haberler
00:18 Otomobil, kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı - Haberler
23:40 Bakan Soylu'dan "Bu bütçe savaş bütçesidir" diyen HDP'lilere: Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir - Haberler
22:19 Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler
20:37 HDP'li Sırrı Süreyya Önder, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi - Haberler
15.12.2019 01:56:29