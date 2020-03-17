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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanlarını görüştü.

17.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanlarını görüştü

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Ekonomi

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