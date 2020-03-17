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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

17.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İtalya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileklerini iletti. Görüşmede, korona virüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Güncel

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