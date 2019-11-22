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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz Belediyesini ziyaret etti.

22.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:58Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediyesini ziyaret etti.
Belediyeye gelişinde, Belediye Başkanı Saliha Özçınar tarafından karşılanan Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan'a Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Vedat Demiröz, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, milletvekilleri ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kiraz, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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