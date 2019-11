Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdim. Yeterli alan, sıcaklık ve debide jeotermal enerji kaynağı bulduğumuz takdirde tarıma dayalı jeotermal enerji ile ısıtmalı ihtisas organize sanayi bölgesini de kuracağız." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir 'in Kiraz ilçesinde belediye binası önünde vatandaşlara hitap etti.Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, "İnşallah Kiraz yeni bir döneme farklı bir şekilde başlıyor. Saliha kardeşimle birlikte inşallah Kiraz aydınlık ufuklara doğru yürüyor. İnanıyorum ki Kiraz'da gelecek çok daha başka olacak." diye konuştu.Bunun için milletvekilleri, bakanlar hep birlikte çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, Kiraz'ı çok daha farklı bir yere taşıyacaklarını belirtti.Kiraz'a tarım ve hayvancılıkta son 17 yılda 220 milyon Türk lirası hibe yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Bununla işi bitirmiş değiliz. Tarımsal hasılada 2,5 kat artışla 824 milyon Türk lirası buraya aktarmış bulunuyoruz. Genç çiftçi noktasında 79 projeyle 2 milyon 370 bin Türk lirası yine Kiraz ilçemize aktardık. Kırsal kalkınma noktasında hibede 4 milyon Türk lirası aktarmış bulunuyoruz." dedi.Büyükbaş hayvancılıkta yaklaşık 4 kat artışla 100 bin baş hayvana ulaştıklarını, küçükbaş hayvancılıkta ise 2,1 kat artışla 33 bin küçükbaşa ulaştıklarını dile getiren Erdoğan, süt üretiminde de 4,2 kat artışla 336 bin tona ulaştıklarını bildirdi.Orman ve suda 66 milyon Türk lirası yatırım yaptıklarını ve 2 adet baraj, sulamada 4 bin 990 dekar araziyi şu anda sular hale geldiklerini anlatan Erdoğan, 9 dere ıslahı yaptıklarını, fidan dikiminde 513 bin 500 dikim gerçekleştirdiklerini hatırlattı.ORKÖY'den 67 aileye 6,6 milyon Türk lirası kredi ve hibe sağladıklarını, gelir getirici orman projesinde de 19 mahalle, 55 bin fidan noktasında destekleri olduğunu anlatan Erdoğan, "Sizlere bu akşam buradan bir müjdem olacak; o da Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdim. Yeterli alan, sıcaklık ve debide jeotermal enerji kaynağı bulduğumuz takdirde tarıma dayalı jeotermal enerji ile ısıtmalı ihtisas organize sanayi bölgesini de kuracağız. Bu alanda her biri minimum 25 dekar olan ileri teknolojik topraksız seralar ve jeotermal enerji ile ısıtmalı sebze kurutma tesislerini de kuracağız." diye konuştu."1200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız"Jeotermal kaynak kullanılarak ısıtılacak bu seralarda ısıtma maliyetinin yıllık 16 bin Türk lirasından 4 bin Türk lirasına düşeceğini, bin dekara sera kurulması halinde yılda 40 milyon kilogram domates elde edileceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:"Hani Bay Kemal diyor ya 'Domates yok' gel, bundan sonra Kiraz'dan domatesini al. İnşallah aynı zamanda bin 200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. İnşallah sadece Kiraz ile sınırlı kalmayacak, diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız neticelenince müjdesini sizlere ayrıca bakan ve milletvekillerim vasıtasıyla vereceğiz. Projemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."Kiraz Belediyesi tarafından işletilen Haliller ve Çatak Göleti sulama şebekesinin ön ödemeli kartlı sayaç takılmasına 2020 yılında başlayacaklarını dile getiren Erdoğan, Kiraz ilçesinde toplam 10 köye içme suyu amacıyla kuyu açacaklarını ifade etti.Mersindere, Karaburç, Çayağzı, Umurlu ve İğdeli de içme suyu kuyularını açtıklarını, Altınoluk'ta çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, Hisarköy, Sarıkaya, Tekbıçaklar ve Umurcalı'da da birer adet içme suyu kuyusu açacaklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiraz Çayı ıslah projesinde 6,5 kilometre ıslah çalışması yaparak projenin ilk aşamasını tamamladıklarını, Kiraz Suludere Göleti'nin yeraltı suyu barajı olacak şekilde planlamasına devam ettiklerini ve 2020'de buna başlayacaklarını söyledi.Doğancılar Köyü ve 280 dekar arazinin taşkın kontrolü için proje çalışmalarına devam ettiklerini belirten Erdoğan, çalışmaların tamamlanmasını müteakip inşaatı yatırım programına alacaklarını bildirdi.Kiraz'a bir hayvan barınağı kazandıracaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Belediye başkanımız tarafından talep edilen hayvan barınağı için gerekli görüşmeler yapıldı. Belediye başkanlığımız tarafından arazi temin edilmesini müteakip Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışmalara başlayacağız. Bir diğer adım da Kiraz, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak bir müjde veriyorum, Hisar Mahallesi ve Umurcalı Mahallesi'nde 400 dekar alanda mera ıslah çalışması başlatacağız."- "Hizmet siyaseti yapıyoruz"Kiraz'ın farklı bir döneme girdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Tabii eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora kadar her alanda yaptığımız yatırımlarla nasıl ki İzmir'i geliştirip büyüttüysek inşallah Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki pek çok projeyi bakanlıklarımızın üstlenmesini temin ederek, İzmir halkının hizmetlerden mahrum kalmamasını sağladık. Çünkü biz İzmir'i seviyoruz, İzmirlileri seviyoruz. Bunun için de istismar veya korku siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz.Ama gel gör ki İzmir Büyükşehir, Kiraz'ı sevmiyor, Kiraz'a destek vermiyor ve Kiraz kendi hamuruyla yoğuruluyor ama biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bütün bu adımları atarken bundan sonraki süreçte de az önce müjdeleri size verdim ama unutmayın hiçbir zaman biz Kiraz'dan ayrı kalmayacağız, Kiraz'ı da yalnız bırakmayacağız.""Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz"Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin güneyinde teröre pirim vermediklerini vurgulayan Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde teröristleri ne hale getirdiğimizi görüyorsunuz, değil mi? Ne dedik? 'Onlar kaçacak biz kovalayacağız.' Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İnlerine girdik, inlerine. Bunlar Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler, kurabildiler mi? Şu anda bir yerlerden bunlara gelen silahlar vardı, 32-33 bin tır ve bunları depoladıkları yerleri bulduk ve onları da oradan şimdi topluyoruz." diye konuştu.Türk milletinin ve Mehmetçiğin ne olduğunu daha iyi tanıyacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Attığımız bütün bu adımlarla birlikte Mehmetçiğimiz şehitler verdi, Suriye Milli Ordusu, Mehmetçiğimize göre 20 kat daha fazla şehit verdi ama hep bir oldular, beraber oldular. Şehadete birlikte yürüdüler, 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek hedefe yürüdüler.Benim Kiraz'dan bir ricam var, kardeşlerim ne diyorum biliyor musunuz? Aman ha, bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Öyleyse bizim rabiamızda ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Birbirimizi menfaat için sevmeyeceğiz, birbirimizi Allah için seveceğiz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı böyle bir ayrım yok. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Bizi bölemeyecekler, bizi ayıramayacaklar. Biz ezanımızla millet olarak toprağımızla inşallah bu birliğimizi ilanihaye devam ettireceğiz."