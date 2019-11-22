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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Bayındır Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir programı kapsamında Bayındır Belediyesine ziyarette bulundu.

22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Bayındır Belediyesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında Belediyesine ziyarette bulundu.
Belediyeye gelişinde Belediye Başkanı Uğur Demirezen tarafından karşılanan Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti.
Ziyaret çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, helikopterle Kiraz ilçesine hareket etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Uğur Demirezen, Bayındır, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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