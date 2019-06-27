Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın Osaka şehrine geldi. Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere dün Türkiye'den ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TSİ 06.15'te Osaka'nın Kansai Havaalanı'na indi. TC TRK uçağıyla Japonya'ya gelen ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçişi Hasat Murat Mercan tarafından karşılanan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor. 28-29 Haziran'da gerçekleştirilecek zirvede önemli temaslarda bulunması beklenen Erdoğan'ın 29 Haziran günü ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde masada olacak ana konuların başında S-400 Hava Savunma Sistemleri ve F-35 savaş uçaklarının alım süreçlerinin yer alacağı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otele geldiklerinde 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye için özel olarak hazırlanan geleneksel Japon kimono kıyafetleriyle karşılandı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA