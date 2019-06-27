27.06.2019 09:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya'nın Osaka şehrine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya 'nın Osaka şehrine ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye 'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otelde 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye için özel olarak hazırlanan geleneksel Japon Kimono kıyafetleriyle karşılandı.


Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı , Japonya , Recep Tayyip Erdoğan , Dünya

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