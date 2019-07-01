01.07.2019 11:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Tadamori ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Majesteleri İmparatorun tahta çıkışıyla başlayan Reiwa döneminin Japon halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
"Tabii güzel uyum tüm toplumların aslında ihtiyacı olan bir özelliktir." ifadesini kullanan Erdoğan, "Türk halkının gönlünde Japonya'nın özel bir yeri var. Dostluğumuzu 2013 yılında stratejik ortaklıkla taçlandırdık. Parlamenter diplomasinin ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclisler ve dostluk grupları arasındaki karşılıklı ziyaret ve temasları artırmaları gerektiğini düşündüğünü belirtti.
Kaynak: AA
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