26.06.2019 21:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere saat 20.10'da "TC-TRK" uçağıyla Japonya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere saat 20.10'da "TC-TRK" uçağıyla Japonya 'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı 'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Japonya'ya hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya gitti
Kaynak: AA
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