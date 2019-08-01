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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü.

01.08.2019 01:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  görüşmede, Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'u tebrik ettiği ve kendisine görevinde başarılar dilediği belirtildi. Açıklamada, "Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Cumhurbaşkanımız, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etmiştir" ifadelerine yer verildi.



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Kaynak: DHA

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