Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her ne kadar bazı kafalar, bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine getirmektedir." dedi.Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya çıkan her gelişmenin karşılarındaki tehdidin büyüklüğünü ve aldıkları tedbirlere uyulmasının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ülkelerinin tamamıyla Amerika'daki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Kovid-19 hastalarımızın veya onları hastalığı bulaşanların veya onlara bulaştıranların önemli bir kısmının Avrupa ve Amerika'ya seyahat geçmişlerinin olması, bu ülkelerin tedbirleri vaktinde almadığının işaretidir. Şayet işin başında, bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de sergilemiş olsaydı bugün hep birlikte çok daha iyi bir durumda olabilirdik."Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen Türkiye 'nin sağlıktan gıda ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Devlet, en çok da işte böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşın istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin her bir ferdine, devletine olan güveni ile sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.Türk milletinin İstiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri ile varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millet olduğunu belirten Erdoğan, bu vesileyle 10 başlık ve 55 maddeden oluşan bu emirleri özellikle hatırlatmak istediğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:"1. Her il ve ilçede Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacaktır.2. Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyonuna teslim edecektir.3. Halkın ve tüccarın elinde bulunan dokuma ürünlerinin yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenecek şekilde el konacaktır.4. Gıda maddelerinin yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere el konacaktır.5. Memleketteki tüm demirciler, dökümcüler, marangozlar, sanayi imalathaneleri, ordunun ihtiyaçları için çalışacaktır.6. Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 kilometre taşıma yapacaktır.7. Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır.8. Halkın elinde bulunan bütün cephane ve silahlar 3 gün içinde orduya teslim edilecektir.9. Yakıt ve makine yedek parçalarının yüzde 40'ına el konulacaktır.10. Bütün yük ve binek hayvanlarının yüzde 20'sine el konacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada görüldüğü gibi ülkenin bir tehditle karşılaştığında devlet ve milletin el ele vererek tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.Bugün de yaptıkları şeyin, bu olduğunu anlatan Erdoğan, "Devletimiz milleti ile el ele vererek ülkenin tüm imkanlarını, salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar, bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.Erdoğan, bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil, aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Karamsarlığa da rehavete de kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi adım adım alıyor, hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın her birinin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşımı konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Alınan tedbirler özellikle bu sebeple çalışmaya ara veren işletmelerimizi istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma ödeneğinden, vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla destekliyoruz.""İstihdamın sürmesi en büyük kriter"İstihdamın sürmesinin en büyük kriterleri olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu şartla üretimine ara veren veya azaltan işletmelerimizdeki çalışanlarımızın ücretlerinin asgari ücreti geçmeyecek şekilde üçte ikisini devlet olarak biz ödüyoruz. Bu ödemeleri de doğrudan çalışanlarımızın hesabına yatırmak suretiyle gerçekleştiriyoruz. Aldığımız tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve prim ödemelerini 6 ay erteledik, gelir vergisi mükellefi 2 milyona yakın vatandaşımız mücbir sebep hali kapsamına alınmıştır. Firmalara ve gerçek kişilere kredi ödemelerinin asgari 3 ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz."Erdoğan, kamu bankalarının müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağladığını anlatarak, kredi geri ödemelerindeki süreyi de 90 günden 180 güne çıkararak takip sürülerini uzattıklarını söyledi.İhracatçılara stok finansman desteği vererek üretimleri sürdürmelerini teşvik ettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:"Kredi Garanti Fonu'nun destek rakamını ve kapasitesini arttırdık. Belediyelerin salgınla mücadelesine destek vermek için vergi payı ödemelerinden yapılan kesintileri 3 ay süreyle kaldırarak bu kurumlarımıza 3 milyar liralık kaynak sağladık. Vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerinde sağladığımız kolaylıklara bir yenisini daha ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize nisan, mayıs, haziran ayları itibarıyla yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir. Emeklilerimizi hem en düşük maaşlarını 1500 liraya çıkartarak hem de ikramiye ödemelerini öne çekerek rahatlattık.(Sürecek)

