Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (2)

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum." dedi.Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında en başlardaki grupta yer aldıklarını belirten Erdoğan, testte günlük olarak 34 bin 456'ya ulaşırken, toplamda ise 410 binin üzerine çıktıklarını söyledi.Vaka oranının aşağı yönlü olduğunu ifade eden Erdoğan, hasta sayısına göre ölüm oranının düşüklüğü bakımından da ilk sıralarda olunduğunu anlattı.Erdoğan, şu ana kadar taburcu olan hasta sayısının 5 bine yaklaştığını dile getirerek, "Türkiye, aldığı tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlar ülkemizi koronavirüs salgını ile mücadelede örnek gösteriyorlar. Sadece kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, bizden destek isteyen her ülkenin çağrısına imkanlarımız nispetinde cevap vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı."Acı duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın." sözüne uygun bir şekilde ellerindekini tüm dostlarla paylaştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bugüne kadar 34 ülkeye malzeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde de bu desteği devam ettireceğiz. İlaç, ilaç hammaddesi ve tıbbi cihaz konusunda ülkemize katkı veren dostlarımıza da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu."Sayın Bakanımız görevine devam ediyor"Karşılarındaki tehlikenin dinamik bir süreç yönetmelerini gerektirdiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:"Bunun için bilim insanlarımızın ve ilgili kurumlarımızın değerlendirmeleri ışığında aldığımız tedbirleri sürekli güncelliyor, geliştiriyoruz. Hafta sonu için alınan 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizdeki sokağa çıkma yasağı da bu tedbirlerden biridir. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız. Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşımızı virüs tehlikesinden korumaktı. Cuma gecesi sokağa çıkma yasağının sadece cumartesi ve pazar günleri ile sınırlı olduğu açıkça belirtilmesine rağmen yaşanan olumsuzluklar, bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğunu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğum Sayın Bakanımız görevine devam ediyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için Cumhur İttifakı'nın tarafı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti."17-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak"Kabine toplantısında, salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağının ilerleyen dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürülmesi kararı alındığını belirten Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum." dedi.Erdoğan, bu hadiseyi ve genel olarak salgın önlemlerini bahane eden kimi medya kuruluşlarının haberleri ve köşe yazarlarıyla hep yaptıkları gibi kendi ülkelerine karşı adeta savaş açtığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkemizin bu kritik dönemindeki mücadelesine katkı sağlamak yerine hepsi de yalan veya yanlış bilgilerle sürekli kin kusmak, virüsten daha tehlikeli bir hastalığın işaretidir. Dünyada hem salgının düzeyi hem de alınan tedbirler konusunda Türkiye kadar şeffaf davranan pek az ülke vardır. 'Kararlar yetkisiz kurullarda mı alınıyor?' gibi sorularla bu şeffaflığı bozmaya çalışanların amacı, özellikle de bu amacın gerçeği aramak değil, bozgunculuk yapmaktır. Her gün karanlık ve kirli zihniyetlerinin ürünü yayınlarla milletimizin kafasını bulandırmaya, gönlünü karartmaya çalışan bu tür hezeyanlara, emin olunuz, başka ülkelerde bir gün bile izin vermezler. Türkiye'de demokrasi, çoğulculuk ve çok seslilik sıkıntı değil. Demokrasinin istismarı, ideolojik bağnazlığın gözleri kör etmesi ve bed seslerin önünün sınırsızca açık olması sorunu vardır.""Yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şeamet tellallığıdır"Erdoğan, milletin moralini bozmak için gece gündüz çalışanların, terör örgütleriyle medyasıyla siyasi teşekkülleriyle kendi fitne ve nefret çukurlarında boğulup gideceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:"Bir dönem kendilerini ülkenin tek sahibi sanan ve hala aynı kibirli tavırla hareket eden bu hastalıklı zihniyetin sahiplerine diyorum ki: 'Düşün artık milletin yakasından. Her darbenin, her vesayetin arkasında siz vardınız. Her kaosun, her kargaşanın arkasında siz vardınız. Milletin değerlerine, mukaddesatına, onuruna yapılan her saldırının tetikçisi sizdiniz. Yıllardır yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şeamet tellallığıdır.' Ama artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır."(Sürecek)