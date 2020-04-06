Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (1)

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

06.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:25
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (1)

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler ücretsizdir. Vatandaşlarımızın hepsine yetecek kadar maskemiz vardır" dedi.

İKİ YENİ HASTANE

Erdoğan, "Atatürk Havalimanı alanını bin odalı, Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanın da bin odalı hastaneye dönüştüreceğiz. Çalışmaları 45 gün içinde bitireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız" dye konuştu.

"TEST SAYISINDA 20 BİNİ GEÇTİK"

Erdoğan, "Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir. Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur. Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Erdoğan'ın açıklamaları


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI (1) - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haberler
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:04: Gemerek'te bazı yollar trafiğe kapatıldı - Haber 20:04: Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 94'e çıktı - Haber 20:03: BEŞİKTAŞ'TA RÜZGAR REKLAM PANOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ - Haber 20:02: Beşiktaş'ta rüzgar reklam panosunu yerinden söktü - Haber 20:02: 80 yaşındaki Nazmiye nine korona virüsü yendi - Haber 19:48: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi - Haber 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Haber 19:11: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haber 18:58: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber