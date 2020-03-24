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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansta bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

24.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansta bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Fahrettin Altun, Türkiye, Kabine, Güncel

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