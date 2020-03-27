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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.

27.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krona virüs tedbirleri kapsamında toplantılarını video konferansla yapmaya devam ediyor.
Çalışmalarını İstanbul Huber Köşkü'nde yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansla bir toplantı gerçekleştirdi.
Huber Köşkü'nde video konferansla gerçekleşen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip korona virüs(Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü, İstanbul, Kabine, Genel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi

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