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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer alacaktır" -"Milli mücadelenin şehri Sivas 31 Mart seçimlerinde bir kez daha geleceğine, demokrasiye sahip çıktı" -"Sivas kardeşlik, huzur, hizmet dedi.

04.09.2019 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer alacaktır"
-"Milli mücadelenin şehri Sivas 31 Mart seçimlerinde bir kez daha geleceğine, demokrasiye sahip çıktı"
-"Sivas kardeşlik, huzur, hizmet dedi. Yüzde 49,5 oy oranı ile tercihin AK Parti'nin eser ve gönül siyasetinden yana kullandı"
-"Azmiyle, emeğiyle, dualarıyla yanımızda bulunan Sivaslı kardeşlerimize hizmet dönemidir. Önümüzde 4,5 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Teşkilat mensuplarından gece gündüz demeden çalışmalarını bekliyorum"

SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatının yemeğinde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Politika

Kaynak: İHA

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