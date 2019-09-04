Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer alacaktır"-"Milli mücadelenin şehri Sivas
31 Mart seçimlerinde bir kez daha geleceğine, demokrasiye sahip çıktı"-"Sivas kardeşlik, huzur, hizmet dedi. Yüzde 49,5 oy oranı ile tercihin AK Parti'nin eser ve gönül siyasetinden yana kullandı"-"Azmiyle, emeğiyle, dualarıyla yanımızda bulunan Sivaslı kardeşlerimize hizmet dönemidir. Önümüzde 4,5 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Teşkilat mensuplarından gece gündüz demeden çalışmalarını bekliyorum"SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatının yemeğinde konuşuyor.