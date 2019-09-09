Cumhurbaşkanı erdoğan, kadıköy'de eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuştu

İlkay DİKİCİ/ İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Eğitimde Cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Böyle bir sistem kuramadık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı. Kadıköy 'de bulunan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmasında, "Bugün 716 okulumuzun resmi açılışını yapıyoruz, 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz. Son 10 yılımız yapılan reformlarla, yeni yapılarla Türkiye'nin çehresinin değiştiği bir dönemdir. İstanbul Havalimanımızın yolcu sayısı 30 milyonu aştı" dedi.

"BİZE ÖZGÜ BİR GELENEK OLUŞTURAMADIK"

Erdoğan, "Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek, zaman isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Alışkanlıkları değiştirmek atomu parçalamaktan zordur diye bir söz var. Önümüzdeki dönemde ülkemizin imkanları geliştikçe bu gelişimden öğretmenlerimizin de faydalanmasını sağlayacağız. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Eğitimde Cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Böyle bir sistem kuramadık. Hukukta, idari düzende olduğu gibi eğitimde de batıyı kopyalamayı tercih ettik. Sonuçta kendi değerlerine bigane kalan, aslını inkar eden kayıp nesiller yetiştirdik. Eğitim sistemimiz daha çok ezbere dayalı, sınav odaklı dar bir bakış açısı... Düşünmeye, soru sormaya, sorgulamaya, sanat, spor, bilim, edebiyat gibi farklı alanlardaki yeteneklerini keşfetmeye önem verilmedi. Eğitimde yaptığımız reformların gayelerinden biri de bu sakat anlayışı ortadan kaldırmaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim, akademik başarı yanında akıl, kalp ve ruh bütünlüğü olan nesiller yetiştirme çabasıdır. Bugünün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi yetiştirmeye kalkarsak istikbalimizin elimizden kaydığını gitmesine engel olamayız" dedi.

ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Erdoğan, açılışta öğrencilere de seslenerek, "Unutmayın merak ilmin anahtarıdır. Merakınız ne kadar büyükse bilginiz o kadar derin olacaktır. Soru sormaktan asla çekinmeyin. Vicdan eleğinizden geçmeyen hiçbir şeye itibar etmeyin. Öğretmenlerinize saygıyı hiçbir zaman elden bırakmayın. Yaptığınız işi en güzel şekilde yapmaya çalışın. Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnterneti en etkin şekilde kullanın ama bu teknolojinin sizi hayattan, baharda açan çiçeklerden koparmasına müsaade etmeyin. İyi bir doktor, mühendis olmanın yanı sıra iyi bir insan olmayı hedefleyin. Sizler 15 Temmuz gecesindeki direnişi ile cesur bir milletin mensuplarısınız" dedi.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Erdoğan okulda bulunan öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve İstiklal Marşı'nı öğrencilerle beraber okudu.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapımı tamamlanan okulların açılış kurdelesi kesildi. Erdoğan daha sonra okulda incelemelerde bulundu.