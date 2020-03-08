Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını insan değil meta alarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını insan değil meta alarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz"
08.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını insan değil meta alarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz"
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını insan değil meta alarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden...
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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