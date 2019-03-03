Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman Güvenlik Güçlerimizin Çok İnce Çalışılmış Operasyonlarıyla Tek Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman güvenlik güçlerimizin çok ince çalışılmış operasyonlarıyla tek bir sivile zarar vermeden teröristleri yok ettik. O gün başarılı olamayanlar bugün bir başka yoldan tünel kazıyorlar. O zaman fiziki tünellerle hedefine ulaşamayanlar bugün benzer bir tüneli siyasi olarak CHP listelerinden açıyorlar. Milli iradeye karşı kazılan bu tüneli de mevcut CHP yönetiminin rızası, onayı, açık desteğiyle gerçekleştiriyorlar."
Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA