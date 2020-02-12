Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelmesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Madalyası'nı Türk Bayrağı'na takması ve bayrağı öpmesiTürk Bayrağının göndere çekilmesi, İstiklal Marşı'nın okunmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokoldeki yerini almasıKur'an-ı Kerim tilaveti KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (1)