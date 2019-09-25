Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma amaçları zirvesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Trendler" başlıklı sürdürülebilir kalkınma amaçları zirvesine katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Vesayet Konseyi Salonunda gerçekleştirilen zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2030 Gündeminin kabulünden bu yana yerel ve uluslararası düzeydeki politikalarda "kimsenin geride bırakılmaması" ilkesini temel aldıklarını açıklayarak, yoksulluğun, açlığın, eşitsizliğin giderilmesi ve herkese eğitim ve sağlık hizmeti sağlanması hedeflerine ancak bu şekilde ulaşılacağını bildirdi.

"Yaşanan pek çok sorunun temelinde merhamet ve empati eksikliği vardır"

En az gelişmiş ülkeler ve mülteciler gibi savunmasız kesimlerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dünyamızda yaşanan pek çok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda olduğuna işaret ederek, Türkiye'ye sığınan ve halen 3.6 milyonu Türkiye'de yaşayan sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptıklarını yineledi.

Türkiye'nin İdlib'te süküneti korumak için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üstyapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz. Hem ülkemizdeki Suriyelilerin, hem de güvenli hale getirdiğimiz bölgede ikamet eden kardeşlerimizin kalıcı barış sağlanınca, Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunacak bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Sizlerden de Türkiye'nin, tüm insanlık adına yürüttüğü bu çabalara destek olmanızı bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel işgücü piyasasının idamesi bakımından düzenli göçün sürdürülmesi ihtiyacına dikkati çekerek, teknolojik ilerlemenin, eğitim, sağlık, finans ve tarım sektörlerinde sağladığı radikal değişimlerden herkesin faydalandırılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'nın şimdiye kadar hayata geçirilen ilk sürdürülebilir kalkınma hedefi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şimdiye kadar Banka'ya taahhüt ettiği 10 milyon dolara ilaveten 1 milyon dolarlık ilave gönüllü katkı yapmaya karar verdiğini açıkladı.

"Kamu-özel sektör ortaklığı alanındaki tecrübelerimizi herkesle paylaşmaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çabanın, uluslararası toplumca daha fazla sahiplenilmesini ve desteklenmesini isteyerek, şunları kaydetti: "Öte yandan, 2030 Gündemi'nin benimsenmesiyle kamu-özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesi ihtiyacı artmıştır. Önümüzdeki on yıl, özel sektörle ortaklıkların çeşitlendirilmesine öncelik verilmelidir. İstanbul'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Küresel Merkezi'ne de ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemiz, kamu-özel sektör ortaklığı alanındaki tecrübelerini herkesle paylaşmaya hazırdır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla birlikte 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Etki Hızlandırıcı' projesini hayata geçirdik. Bu proje, mülteciler başta olmak üzere kimsenin geride bırakılmamasına yönelik yenilikçi çalışmalara kamu ve özel sektör tarafından destek sağlanmasını amaçlıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, 2030 Gündemi'nin hayata geçirilmesi için önümüzdeki on yıllık dönemde de girişimci, kapsayıcı ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğini vurgulayarak, konuşmasını tamamladı. - NEW YORK