Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Birileri istemese de Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, " Türkiye 'nin kadınları dün olduğu gibi bugün de destan yazmaya devam ediyor. İş dünyasından eğitime, aileden bilime, sanata, siyasete kadar hayatın her alanında kadınlarımız varlıklarıyla ülkemizin önünü açıyor, yolunu açıyor. Biz bu ülkeyi bir asır önce kadını erkeğiyle omuz omuza mücadele ederek bağımsızlığa taşıdık. Cumhuriyeti bugüne kadınlarımız fedakarlıklarıyla getirdik. Kadına hak ettiği değeri vermeyen kılık kıyafetiyle ayıran sosyal hayattan dışlamaya çalışanlara rağmen kadınlarımızı özgürleştirdik. Türkiye'ye ve kadınlarımızın yüzyıllara sari mücadelesine yakışmayan o baskıcı ayrımcı politikalara hamdolsun biz son verdik. Budan sonra da kadınlarımızı dışlayan ötekileştiren faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz" dedi."TÜRKİYE'NİN GURUR ABİDELERİNDEN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN YENİ BİR BÖLÜMÜNÜ DAHA HİZMETE AÇIYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"Türkiye'nin gurur abidelerinden olan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni bir bölümünü daha hizmete açıyoruz. Biliyorsunuz şimdiye kadar otoyolumuzun Odayeri-Paşaköy, Paşaköy- Mecidiye, Hüseyinli- Kömürlük, Yassıören-Odayeri, Kurtköy-Liman Bağlantı Yolu, Çatalca-Yassıören, Liman Kavşağı ve Sevindikli Kavşağı bölümlerini devreye almıştı. Böylece dünyanın en büyük metropollerinden İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz. Otoyolun bu kesimi, 3 viyadük, 12 köprü, 14 alt geçit, 9 üst geçit, 51 menfez, 2 tünel ile 2 kavşaktan oluşuyor.""SADECE BİTİRDİĞİMİZ YOLLAR BİLE TÜRKİYE'NİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ SOMUT OLARAK İSPATLIYOR""Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut olarak ispatlıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin kaynakları israf edilmeyince işte böyle güzel işler yapılıyor. Çıkmış birileri israf israf israf israf diyor. Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı? CHP zihniyeti sizin bırakın icraatınızı hayalleriniz bile bunlara ulaşamaz. Elbette bu projeyi sonuçlandırdık diye tamam demiyoruz. Yeni projeler yeni çalışmalar yeni eserler inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hiçbir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden 81 vilayetimizin her birine hizmet götürüyoruz" şeklinde konuştu."İZMİR'DE ÖNEMLİ BİR ESERİN AÇILIŞINI YAPTIK, KILIÇDAROĞLU GELMEDİ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 hafta önce İzmir'de önemli bir eserin açılışını yaptık. Kılıçdaroğlu İzmir'in milletvekili, ona da hafta içi davet attım. Gelmedi. Hatta toplantıda sordum burada mı diye, yok. Toplam yatırım bedeli 455 milyon Euro'yu bulan Menemen - Aliağa- Çandarlı otoyolunu İzmirli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İstanbul'un kültür hazinesine yeni bir halka olacağına inandığım Rami Kışlası kütüphanesinin inşasına başladık" dedi."KANAL İSTANBUL PROJESİ EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR"Kanal İstanbul projesinin en yakın zamanda ihaleye çıkacağını duyuran Erdoğan, "Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarına mensup 200'e yakın bilim insanı bu projeyi inceledi. Kanal İstanbul, ufku dar, vizyonu dar, ön yargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar önemlidir. Bu proje diğer katkılarının yanında Türkiye'nin stratejik gücüne de çarpan etkisi yapacaktır. İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmette hiçbir sınır hiçbir engel tanımıyor hiçbir bahaneye hiçbir mazerete de prim vermiyoruz. İdeolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil milletimizin ne dediğine ne istediğine bakıyoruz. Tek derdimiz bu ülkeye uzun yıllar hizmet üretecek eserler ortaya koymak. Birileri istemese de kamu özel sektör ve vatandaş işbirliği ile Boğaz'ın yükünü hafifletecek şehrimizin marka değerini arttıracak Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE AYAĞINA VURULAN PRANGALARDAN BİZİM DÖNEMİMİZDE KURTULDU"Türkiye'nin artık sığ gündemlerin esiri olmaktan çıktığını belirten Erdoğan, "Artık sığ gündemlerin esiri olmaktan çıkmış küresel ölçekte planlar küresel ölçekte projeler yapabilen bir ülke konuma geldik. Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Öz güveni örselenmiş bir millet seneler sonra yeniden kendine güvenmeye kendine inanmaya başladı. Sadece hayal kurmadığımız hayallerimizi gerçeğe de dönüştürdüğümüz bir yere geldik. Bize senelerce yapamazsınız başaramazsınız dediler. Bize yıllarca siz üretmeyin sanayiye ileri teknolojiye yatırım yapmayın dediler biz şimdi otomobilimizi yaptık mı? Savunma sanayinde insansız hava araçlarımızı yaptık mı? Silahlı insansız hava aracımız var mı? İdlib'de işte onlarla mücadelemizi verdik. Bir yerlerden beklemedik, mücadeleyi onlarla verdik. Milletimizin iradesini kırmak için onlar her türlü yolu denesinler ama bu millet dedi ki biz yaparız ve yaptı. İnşallah şimdi üçüncüsü geliyor o da Akıncı. Akıncı'yı da yaptığımız zaman olay çok daha bize büyük güç katacak. Dikkat edin Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma, refah yolunda hamle yapsa hemen birileri devreye girmiştir" diye konuştu.(İHA)

