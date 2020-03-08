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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul için net konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri karşı çıksa da Boğaz'ın yükünü hafifletecek Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."(İHA)

08.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul için net konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri karşı çıksa da Boğaz'ın yükünü hafifletecek Kanal İstanbul 'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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