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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'la biz stratejik bir adım atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'la biz stratejik bir adım atıyoruz.

08.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul 'la biz stratejik bir adım atıyoruz. CHP zihniyeti Kanal İstanbul'u engelleyemeyeceksiniz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika
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