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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin en yakın zamanda ihaleye çıkacağını belirterek, "Bu projeyle ilgili olarak her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Boğazın yükünü hafifletecek Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız" dedi.

08.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yeni etabın açılış töreninde projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kanal İstanbul projesine de değinene Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin en yakın zamanda ihaleye çıkacağını söyledi.

"KANAL İSTANBUL'U ÜLKEMİZE KAZANDIRMAKTA KARARLIYIZ"

Erdoğan, "Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Bu projeyle ilgili olarak her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. 11 farklı üniversiteden 200'ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. Bu proje diğer katkılarının yanında, Türkiye'nin stratejik gücüne çarpan etkisi yapacaktır. Hiçbir engel tanımıyor, hiçbir bahaneye hiçbir mazerete prim vermiyoruz. İdeolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil, milletimizin ne dediğine neyi istediğine bakıyoruz. Bütün derdimiz aziz milletimize hizmet edecek eserler üretmek. Boğazın yükünü hafifletecek Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Marmara, Ekonomi, Güncel
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