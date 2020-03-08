Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."
08.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul 'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti