Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'de Terörist Yok, Diyen Bay Kemal'in CHP'sine Rağmen, İttifak...

- Meydanda toplanan vatandaşlardan görüntüler</br>Balkonlarda mitingi takip eden vatandaşlar</br>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması ve şarkıya eşlik etmesi</br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (1)<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kandil'de terörist yok, diyen Bay Kemal'in CHP'sine rağmen, Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz.'