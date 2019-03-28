28 Mart 2019, 19:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'de Terörist Yok, Diyen Bay Kemal'in CHP'sine Rağmen, İttifak...

- Meydanda toplanan vatandaşlardan görüntüler Balkonlarda mitingi takip eden vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması ve şarkıya eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

- Meydanda toplanan vatandaşlardan görüntüler
Balkonlarda mitingi takip eden vatandaşlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması ve şarkıya eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kandil'de terörist yok, diyen Bay Kemal'in CHP'sine rağmen, Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz." Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA