Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil Diyor Ki Hdp Olarak Bazı Yerlerde Seçime Girmeyeceksiniz, Aday...

Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "-" 31 Mart Gazze
için Filistin
için Suriye
,Irak
, Arakan
, Türkistan için coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür mesaj olsun.-" Kandil
diyor ki HDP
olarak bazı yerlerde seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz, bazı yerlerde CHP
'yi destekleyeceksiniz bazı yerlerde İYİ partiyi destekleyeceksiniz. Mesele AK Partiyi sandıklarda mağlum etmek."-"Bizler terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde Allahın izniyle en güzel Osmanlı tokatını vuracağız"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Altındağ
'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.
Kaynak: İHA