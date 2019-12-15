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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'deki Ermeni Soykırımı kararına ve yaptırım tehditlerine tepki göstererek, İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini söyledi.

15.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'nde Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, "Kapatılması gerekiyorsa 'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Özel Yayını'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD Senatosu'nun sözde Ermeni Soykırımı kararına ilişkin Erdoğan, "Biz belge ile konuşuyoruz siz karar alsanız ne yazar" dedi.

"ÇIKIP KARAR ALMIŞLAR, ALSALAR NE YAZAR"

ABD iç siyasetindeki kamplaşmanın Türkiye'nin aleyhine sonuçlar doğurduğunu, bazı çevrelerin Trump'u sıkıştırmak amacıyla bazı konuları istismar ettiklerinin farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Ermeni meselesiyle alakalı, sözde Ermeni soykırımı konusunda bunları oradaki yetkililere anlattığım zaman bazılarına bakıyorum, konulara hakim değiller. Biz şu anda silahlı kuvvetlerimizin elinde olan 1 milyonun üzerindeki belgeyi açıyoruz. Gelsin tarihçiler, hukukçular incelesin. ABD'de sadece Harvard'da bir miktar olduğu söyleniyor. Fransa'da olduğu söyleniyor, onlar da açsın. Ermenistan'da var mı, yok! Bütün herkes açsın arşivi. Tarihçilerden oluşan heyetler ve hukukçular, arkeologlar tarafından incelensin. Ondan sonra gerekirse siyasetçiler devreye girelim. Bu karar siyasetçilerin değil her şeyden önce tarihçilerin yapacağı inceleme araştırma, hukukçuların, arkeologların yapacağı inceleme ve araştırmalar neticesinde siyasiler bunun kararını versinler. Burada hiçbir belge ortaya koyamayanların söyleyecek sözü yoktur. Çıkıp karar almışlar, alsanız ne yazar. Aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bu kararlar siyasidir. Hukuka uygun hiçbir yanı yok. Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değil. Şu anda kendileri söylüyorlar. Diyorlar ki bu alınan kararın kıymeti harbiyesi yok. İsimlerini vermeye gerek yok. Biz kararlı yürüyoruz. Onlar da birilerini tatmine çalışıyoruz. 100 yıldan fazla süre geçmişken bugün neden ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunda bu tür kararların neden alındığı açıktır..

"GEREKEN CEVABI VERİRİZ"

ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısı kararı sonrası İncirlik ve Kürecik üssü konusunda net mesajlar veren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İncirlik üssünün kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda biz de mutekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf içinde önemlidir. Türkiye bir kabile devleti değildir. 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip Türkiye'ye bunu reva görmek karşılıksız kalabilecek gibi değildir. Biz kaldı ki stratejik ortağız. Peki yapılanlar ne? Bunları oturup düşünmeleri lazım. Farklı hareket etmeye devam ederlerse bizim de verecek cevaplarımız var" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, İncirlik, Politika, Güncel


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