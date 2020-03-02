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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti.

02.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:39
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır."

Erdoğan: "Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

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Kaynak: AA


2.03.2020 15:37:08