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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'teki Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi.

14.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:06Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'teki Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi.
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında "Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ziyaretinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve muhabbetlerini ileten Kardemir Kız AİHL öğrencilerimize Cumhurbaşkanımızın seslenişi" başlığıyla görüntülü bir mesaj paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere şöyle seslendi:
"Sevgili kızlar, Karabük Kardemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarılarla dolu bir geleceğini inşa edeceğinize inanıyorum. Sizleri İstanbul'dan şu anda en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun, bahtınız aydınlık olsun.
Kızım Sümeyye'nin sizi ziyaretiyle bana vermiş olduğu bu üzerine sizleri arıyorum. Kızım aynı şekilde sizin geçtiğiniz bu sıralardan geçti ve inanıyorum ki nasıl başarılı olduysa sizler de aynı başarıyı yakalayacak ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte de geleceğin Türkiye'sini inşa eden anneler arasında yerinizi başarılı şekilde alacaksınız. Kalın sağlıcakla."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "İnşallah" diyerek destekleyen Emine Erdoğan da "Hepiniz bizim kızımızsınız. Sizi çok seviyoruz." dedi.

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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