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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam...

AK Parti Genel Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nun kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezinde parti teşkilatıyla bayramlaşma töreninde telefon ile hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde telefon...

12.08.2019 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AK Parti Genel Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nun kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezinde parti teşkilatıyla bayramlaşma töreninde telefon ile hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde telefon ile parti teşkilatına hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Güncel

Kaynak: AA

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