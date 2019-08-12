Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birçok ayrılıklar, şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki, bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi biz böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine telefonla bağlandı. Partililere seslenen Erdoğan, "Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara bizleri hayırlısıyla kavuştursun. Kurban Bayramı'nın bizim için anlamı çok önemli. Gerek babalar için gerek evlatlar için bu kadar önemli bir bayramı Rabbim bizlere tekrar yaşattığı için ne kadar şükretsek az. Bu bayram vesilesiyle birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Birçok ayrılıklar, şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Unutmayın, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Kardeşliğimizi biz böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek geleceğe yürüyeceğiz. Önümüzde belde, ilçe, il kongreleri ve ardından da büyük kongre var. Bütün bu kongrelerle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e böyle hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.



Bayramlaşma programında bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise, "Zor bir coğrafyadayız. Yaşanan gelişmeler bölgemizde, dünyada hepinizin malumu. Bu süreçlerde bugüne kadar nasıl dik durduysak, ülkemizin kendi çizdiği yolda yol yürümeye devam ettiysek aynı şekilde devam edeceğiz. Son bir yılda ekonomik anlamda geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan bir saldırıyla, 15 Temmuz'un ekonomik versiyonuyla karşı karşıya kaldık. Güçlü bir irade ortaya koyarak, yetkin bir ekonomi yönetimiyle ve geçmişten gelen o istikrarlı, güçlü yapımızın da etkisiyle saldırıları püskürtmeyi başardık. Faizler iniyor inmeye devam edecek, enflasyon rakamları iniyor inmeye devam edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA