Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel...

- AK Parti
Genel MerkeziCumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
ANKARA - AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye
F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır."
Kaynak: AACumhurbaşkanı
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