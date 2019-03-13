- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı</br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması</br>ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. </br>(4)<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kaşıkçı cinayeti) Biz, takipçisiyiz gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz.'<br><br>Erdoğan: 'Binlerce tır silah verilen YPG'li katiller, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma hevesine kapılıyorsa bunun müsebbibi terör örgütlerine şaşı bakanlardır.'