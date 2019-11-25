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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi - Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştüDOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a geldi.

25.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
DOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a geldi. Erdoğan, temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan "TUR" uçağı, 12.40 sıralarında Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılamanın ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan, görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edecek.
Erdoğan'a Katar'da Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi - Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Katar, Güncel

Kaynak: İHA


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