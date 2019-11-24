Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin beşinci toplantısı kapsamında, 25 Kasım 2019 tarihinde Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

24.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:28Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor
Recep Tayyip Erdoğan, Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin beşinci toplantısı kapsamında, 25 Kasım 2019 tarihinde Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri'nin başkanlıklarında düzenlenecek Komite toplantısına, ilgili bakan ve yetkililer de katılacak. Temaslarda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Komite toplantısı vesilesiyle, Türkiye ve Katar arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzası planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etmesi de öngörülüyor. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Katar, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
18:22 Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye çıktı' iddialarına yanıt
17:46 Binali Yıldırım, Olgunlaşma Enstitüsündeki defileyi izledi
17:32 Çelik'ten Külliye'deki görüşme iddialarına ilişkin açıklama
17:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor
17:16 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir"
14:28 Talat Atilla'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Açıklama yap" çağrısı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
14:42 Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluş sürecini anlattı: Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye
24.11.2019 18:31:58