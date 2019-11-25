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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında bu ülkeye gitti.

25.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:38Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında bu ülkeye gitti.
Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 09.25'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Katar, Güncel

Kaynak: AA

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