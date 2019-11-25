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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 5'inci Toplantısı için Katar'a gitti.

25.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:30Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Yüksek Stratejik Komitesi 5'inci Toplantısı için Katar'a gitti.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak 'TUR' saat 09.25'te Esenboğa Havalimanı'ndan Katar'a hareket etti. Erdoğan'a Katar ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Bakanı Mehmet Kasapoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer uğurladı.

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ANKARA, -



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Katar, Güncel

Kaynak: DHA

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