Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a yaptı.

02.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a yaptı.
Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılacak görüşmelerde, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
(Derya Yetim/İHA) Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a gitti

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havaalanı, Koronavirüs, Katar, Güncel, Haber
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