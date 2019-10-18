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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

18.10.2019 19:27Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisindeki yabancı medya temsilcileri ile görüşmesinin ardından, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.(FOOTĞRAF)


- İstanbul

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Güncel

Kaynak: DHA

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