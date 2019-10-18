Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

18.10.2019 18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi Tarabya'daki Huber Köşkünde kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da yer aldığı kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısıyla görüşmesi sona erdi
19:27 Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: "Terörizmi yenilgiye uğratalım"
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı El Sani görüşmesi sona erdi
18:52 ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme...
18:50 "İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler"
18:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti
18:24 Dışişleri Bakanlığından Afganistan'daki terör saldırısına kınama
18.10.2019 19:45:32